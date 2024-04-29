الولايات المتحدة تناشد الدول وقف دعم طرفي الحرب في السودان

أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم، أن الولايات المتحدة تناشد جميع الدول، بما في ذلك الإمارات، التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان.



وقالت للصحفيين: "نعلم أن كلا الجانبين يتلقيان الدعم، سواء بالأسلحة أو غيرها، لتعزيز جهودهما لمواصلة تدمير السودان. نعم، تواصلنا في هذا الصدد مع الأطراف، بمن فيهم زملاؤنا من الإمارات".