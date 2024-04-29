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إيطاليا: مجموعة السبع تبحث إمكان فرض قيود على واردات الغاز الروسية
أخبار دولية
2024-04-29 | 12:13
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إيطاليا: مجموعة السبع تبحث إمكان فرض قيود على واردات الغاز الروسية
أعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع اليوم، أن وزراء الطاقة في دول المجموعة يدرسون فرض قيود محتملة على الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقال وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين للصحفيين في تورينو: "هذه المسألة مدرجة في جدول الأعمال الفني والسياسي (لمجموعة السبع). لا نزال ندرسها وليس بوسعي قول المزيد... سأبلغكم إذا توصلنا لقرار نهائي".
أخبار دولية
إيطاليا
مجموعة السبع
الواردات الأوروبية
الغاز الروسية
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