إيران تدين تدخل الشرطة في جامعات أميركية تشهد احتجاجات ضد الحرب في غزة

دانت إيران الإثنين، تدخلات الشرطة في حرم جامعات أميركية حيث انطلق قبل نحو عشرة أيام تحرّك طالبي ضد الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ نحو سبعة أشهر ضد حركة حماس في قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن طهران "لا تقبل على الإطلاق السلوك العنيف للشرطة والجيش الرامي إلى الإضرار بالجو الجامعي ومطالب الطلاب".



وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الأميركية عمليا التزامتها على صعيد حقوق الإنسان واحترامها للمبادئ الديموقراطية التي تنادي بها".



والحركة الطالبية التي انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك، اتّسع نطاقها إلى أحرام جامعية عدة من كاليفورنيا إلى ماساتشوستس (شمال-شرق) مرورا بجنوب البلاد. وخلال نهاية الأسبوع تم توقيف مئة شخص في حرم جامعة بوسطن وتم تفكيك مخيم اعتصام، كما تم توقيف 80 شخصا في جامعة ميزوري و72 في جامعة أريزونا و23 في جامعة إنديانا.



ويندد الطلاب المحتجون بالدعم العسكري الذي توفّره الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل، ويطالبون جامعاتهم بقطع علاقاتها مع شركات مرتبطة بالدولة العبرية.



وقال كنعاني: "ما شهدناه في الجامعات الأميركية في الأيام الأخيرة هو استفاقة للمجتمع الدولي وللرأي العام الدولي تجاه القضية الفلسطينية".



وأضاف: "من غير الممكن إسكات الأصوات القوية للمتظاهرين ضد الجريمة والإبادة الجماعية من خلال تحرّك الشرطة وسياسات عنفية".



وفي طهران وغيرها من المدن الإيرانية: تظاهر مئات الأشخاص الأحد تضامنا مع المتظاهرين الأميركيين.



ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "الموت لإسرائيل" وشعارات تضامنية مع أبناء غزة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني.