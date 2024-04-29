قتلى في هجوم صاروخي روسي على ميناء أوديسا

قُتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون في هجوم صاروخي شنته روسيا على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود.



ومن بين المصابين فتى يبلغ من العمر 12 عاما.



وأشار إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمنازل وبنية تحتية مدنية.



وأظهرت صور نشرت على الإنترنت دخانا يتصاعد من مبنى قيل إنه أكاديمية.