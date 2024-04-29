واشنطن وجدت 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان قبل الصراع الحالي

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إنها وجدت خمس وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول.



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن أربعا من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة.