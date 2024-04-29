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سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه سفينة شحن أوروبية في البحر الأحمر

أخبار دولية
2024-04-29 | 14:12
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سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه سفينة شحن أوروبية في البحر الأحمر
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سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه سفينة شحن أوروبية في البحر الأحمر

أسقطت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية طائرة مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن واستهدفت سفينة شحن أوروبية، بحسب وزارة الدفاع الايطالية.
 
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تسنى اعتراض الطائرة المسيرة "في وقت متأخر من الصباح" بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
 
وأردفت أن المسيرة كانت تحلق باتجاه سفينة الشحن، قبل إسقاطها على بعد خمسة كيلومترات. 

وقالت إنها كانت مماثلة لطائرات مسيرة أخرى استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.

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