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الإكوادور تشكو المكسيك أمام محكمة العدل الدولية لمنحها اللجوء لنائب الرئيس السابق

أخبار دولية
2024-04-29 | 14:22
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الإكوادور تشكو المكسيك أمام محكمة العدل الدولية لمنحها اللجوء لنائب الرئيس السابق
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الإكوادور تشكو المكسيك أمام محكمة العدل الدولية لمنحها اللجوء لنائب الرئيس السابق

تقدّمت الإكوادور الإثنين، بشكوى ضد المكسيك أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها "التزامات دولية" بمنحها اللجوء لنائب الرئيس السابق خورخي غلاس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.
     
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الإكوادور تقدّمت بشكوى "أمام محكمة العدل الدولية لانتهاك المكسيك سلسلة من الالتزامات الدولية، بسبب سلوك هذا البلد منذ 17 كانون الأول 2023" حين لجأ غلاس إلى السفارة المكسيكية في كيتو.
     
والإكوادور منذ أوائل نيسان في قلب عاصفة دبلوماسية على خلفية مداهمة الشرطة للسفارة المكسيكية في كيتو للقبض على نائب الرئيس الإكوادوري السابق الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد.
     
وتولى غلاس منصب نائب الرئيس بين 2013 و2017 في عهد الرئيس الاشتراكي رتفايل كورّيا (2007-2017) وكانت المكسيك قد منحته حق اللجوء قبل أن يتم توقيفه، وهو يقبع حاليا في سجن شديد الحراسة في غواياكيل، جنوب غرب الإكوادور.
     
وقطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور بعد اقتحام سفارتها في عملية دهم أثارت غضبا دوليا.
     
وعلى خلفية العملية تقدّمت المكسيك بشكوى ضد الإكوادور أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تتّهمها فيها بانتهاك اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على صون حرمة الممثليات الدبلوماسية.
     
والثلاثاء، تبدأ المحكمة الاستماع إلى دفوع البلدين في إطار الشكوى التي تقدّمت بها المكسيك.
     

أخبار دولية

الإكوادور

المكسيك

محكمة العدل الدولية

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