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السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي... ماذا بحثا؟

أخبار دولية
2024-04-29 | 16:49
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السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي... ماذا بحثا؟
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السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي... ماذا بحثا؟

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي جو بايدن بحثا فيه آخر التطورات بخصوص المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ومخاطر التصعيد العسكري في رفح.

وقالت الرئاسة في بيان: "الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن".

وذكرت أنه جرى أيضا خلال الاتصال الهاتفي "التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلا عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة".

وقال البيان: "الرئيس المصري أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضا الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، كما أكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".

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