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وفد حماس يغادر القاهرة وسيعود مجددا برد مكتوب على مقترح هدنة بغزة

أخبار دولية
2024-04-29 | 17:13
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وفد حماس يغادر القاهرة وسيعود مجددا برد مكتوب على مقترح هدنة بغزة
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وفد حماس يغادر القاهرة وسيعود مجددا برد مكتوب على مقترح هدنة بغزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غادر القاهرة، مشيرة الى أن الوفد سيعود مجددا برد مكتوب على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة.

أخبار دولية

حماس

القاهرة

هدنة

غزة

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