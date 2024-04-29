وفد حماس يغادر القاهرة وسيعود مجددا برد مكتوب على مقترح هدنة بغزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غادر القاهرة، مشيرة الى أن الوفد سيعود مجددا برد مكتوب على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة.