مقتل 6 جنود وإصابة 11 في هجوم بجنوب اليمن

أفاد مصدر عسكري وسكان بأن ستة جنود على الأقل قتلوا مساء الإثنين في هجوم جديد يُعتقد بأن مسلحي تنظيم القاعدة نفذوه في محافظة أبين بجنوب اليمن، حيث تخوض قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي معركة ضد التنظيم منذ عام ونصف تقريبا.



وأبلغ المتحدث العسكري لقوات المجلس الانتقالي محمد النقيب "رويترز" بأن الهجوم وقع في منطقة القوز بمديرية مودية شرق أبين وجرى خلاله تفجير عبوة ناسفة زُرعت على الطريق واستهدفت دورية عسكرية في أثناء ملاحقتها عناصر التنظيم في أبين.



وكشف النقيب أن الهجوم تسبب أيضا في إصابة 11 جنديا آخرين. وأكد المتحدث العسكري أن "هذه العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار القوات في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب الذي جرى تجذيره وتصديره الى الجنوب ومنه محافظة أبين منذ عقود".



وهذا هو ثامن هجوم على قوات الأمن في أبين منذ بداية العام، ويأتي في أعقاب هجمات نفذها التنظيم في العامين الماضيين بالمحافظة نفسها.







