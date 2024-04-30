ثوران بركان روانغ مجددا في إندونيسيا يتسبب بإغلاق مطار دولي مجاور

ثار بركان جبل إيبو في شرق إندونيسيا عدة مرات الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة علم البراكين في الأرخبيل، ما تسبب برفع مستوى الإنذار مع إخلاء مناطق وإغلاق مطار دولي مجاور.



وثار بركان جبل إيبو أكثر من ست مرات منذ مطلع نيسان، ما استدعى إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص، فيما أكدت السلطات أنه ما زال يشكل خطرا.



وذكرت وكالة علم البراكين في بيان أن بركان جبل إيبو الواقع في مقاطعة شمال سولاويسي، ثار قرابة الساعة 1,15 ليل الإثنين الثلاثاء (17,15 ت غ) ثمّ مرّتين صباح الثلاثاء نافثا عمودا من الرماد على ارتفاع يزيد عن خمسة كيلومترات.



وأعيد فرض طوق على مسافة ستة كيلومترات حول الزلزال الذي يرتفع على علو 725 مترا فوق سطح البحر.



وحذرت الوكالة السكان من "خطر قذف صخور منصهرة وغيوم ساخنة وحدوث تسونامي نتيجة المواد (الناجمة عن) الثوران والتي تسقط في البحر".