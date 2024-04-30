مقتل اربعة ضباط أثناء تنفيذ مذكرة اعتقال هارب في منزل في نورث كارولاينا

قُتل أربعة من ضباط إنفاذ القانون بالرصاص وأصيب أربعة آخرون أمس الاثنين في معركة بالأسلحة النارية اندلعت أثناء تنفيذهم مذكرة اعتقال هارب في منزل في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا، بحسب السلطات الأميركية.



واشارت الشرطة في تشارلوت إلى ان الهارب الذي فتح النار على الضباط لدى وصولهم إلى المنزل، قتل بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار، مؤكدة أن السلطات ألقت القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم.



ولفت البيت الأبيض من جهته إلى أنه جرى إطلاق الرئيس جو بايدن على الحادث مضيفا أن تحدث مع حاكم الولاية روي كوبر.