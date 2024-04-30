الولايات المتحدة تناشد دول العالم التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان

ناشدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، باسم بلادها، جميع الدول، بما في ذلك الإمارات، التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان، محذرة من أن "أزمة بأبعاد هائلة تتشكل" حاليا.



وقالت غرينفيلد للصحفيين: "كما قلت من قبل فإن التاريخ يعيد نفسه في دارفور بأسوأ طريقة ممكنة"، وأضافت أن الفاشر "على شفا مذبحة واسعة النطاق".



واندلعت الحرب في السودان قبل عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.