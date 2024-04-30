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فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية

أخبار دولية
2024-04-30 | 01:23
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فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية
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فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية


طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الاثنين تعزيز الإجراءات الأمنية قرب الكنائس خلال الاحتفالات بعيدي الصعود (9 أيار) والعنصرة (19 أيار)، مشيرا إلى "المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي". 
     
وقال الوزير في برقية اطلعت عليها وكالة فرانس برس إن "استمرار التوترات القوية على المستوى الدولي"، خصوصا الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، يتطلب "الحفاظ على يقظة كبيرة" أمام أماكن العبادة المسيحية.
     
وأضاف دارمانين أنه سيتعين تأمين أكثر المواقع حساسية من خلال وجود أمني "ثابت في أوقات وصول المؤمنين ومغادرتهم" بدعم من الجنود.
     
ورفعت فرنسا مستوى التحذير في إطار خطة الحماية الأمنية "فيجيبيرات" Vigipirate إلى أعلى مستوى بعد اعتداء في صالة للحفلات في موسكو أسفر عن 144 قتيلا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.
 

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