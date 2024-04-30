بايدن يدعو قطر ومصر إلى الضغط على حماس



طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من زعيمَي قطر ومصر "بذل كلّ ما في وسعهما" لتأمين إطلاق حركة حماس سراح رهائن في إطار المفاوضات الجارية للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزّة، حسبما قال البيت الأبيض الاثنين.



وتتوسّط واشنطن والدوحة والقاهرة منذ أشهر للتوصّل إلى هدنة في القطاع الفلسطيني المحاصر والذي يتعرّض لقصف إسرائيلي لا هوادة فيه منذ هجوم حماس الدامي على إسرائيل في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر.



واجتمع ممثّلون عن مصر وقطر وحماس الاثنين في القاهرة، في وقت يُنتظر أن تردّ الحركة الفلسطينيّة على مقترح يتعلّق بهدنة ثانية في غزّة تشمل إطلاق سراح رهائن.



وتحدّث بايدن عقب ذلك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول "الاتّفاق المطروح حاليا على الطاولة"، حسبما قال البيت الأبيض في بيانين.



وحضّ الرئيس الأميركي الزعيمَين العربيّين المقرّبين جدا من الولايات المتحدة، على "بذل كلّ ما في وسعهما لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لأنّ هذه هي العقبة الوحيدة أمام وقف فوري لإطلاق النار" في غزّة.



وقال مصدر قريب من حماس لوكالة فرانس برس إنّ وفد الحركة الفلسطينيّة غادر القاهرة متوجّها إلى الدوحة، حيث مكتبها السياسي، وإنّه سيردّ "في أقرب وقت ممكن" على المقترح.



في الرياض، قال وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين إنّه "يأمل" في ردّ إيجابي من حماس على "مقترح سخي جدا من جانب إسرائيل". من جهته، ذكر وزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كامرون في العاصمة السعوديّة أنّ المقترح يشمل "وقفا لإطلاق النار لمدة 40 يوما" وكذلك "إطلاق سراح آلاف المعتقلين الفلسطينيّين في مقابل إطلاق سراح هؤلاء الرهائن" الإسرائيليّين.



ومنذ بداية الحرب، لم يتمّ التوصّل إلّا إلى هدنة واحدة في غزّة لمدّة أسبوع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

