قتلى في هجوم مسلح على مسجد في هرات بأفغانستان

قتل ستة أشخاص وأصيب آخر بجروح في هجوم نفذه مسلّح على مسجد في ولاية هرات بغرب أفغانستان، على ما أعلنت وزارة الداخلية ليل الإثنين الثلاثاء.



وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني على موقع إكس إنه قرابة الساعة 21,00 (16,30 ت غ) ليل الإثنين "أطلق مسلح مجهول النار على مؤمنين في مسجد بمنطقة غوزارا" غرب مدينة هرات مضيفا "قتل ستة مدنيين وأصيب آخر بجروح".

