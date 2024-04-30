خفر السواحل التونسي ينتشل 9 جثث قبالة ساحل المهدية

تمكن خفر السواحل التونسي من انتشال 9 جثث لفظها البحر قبالة ساحل المهدية، 7 من بينها في حالة تحلل، تم انتشالها على مستوى شاطئ الشابة وجثتين على مستوى شاطئ سلقطة.



وتم نقل الجثث إلى المستشفى للقيام بالإجراءات اللازمة وتحديد هويات أصحابها.



ونفى المتحدث بإسم محكمة المهدية أن "يكون قد تم حسم ما إذا كانت الجثث المنتشلة تعود إلى مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء وفق ما تم الترويج له في بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام"، مؤكداً أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات موت الضحايا".