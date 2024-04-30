القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة

في غزة، نشرت القيادة المركزية للجيش الأميركي، الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت ببنائه قبالة ساحل القطاع.



وأكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي أنّ الرصيف البحري سيدعم الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.



وبموجب خطة الجيش الأميركي، سيتم تحميل المساعدات على سفن تجارية في قبرص لتنقلها إلى الرصيف العائم.