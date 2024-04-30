الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
أخبار دولية
2024-04-30 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
0
min
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
في غزة، نشرت القيادة المركزية للجيش الأميركي، الصور الأولى للرصيف البحري الذي بدأت ببنائه قبالة ساحل القطاع.
وأكدت القيادة المركزية للجيش الأميركي أنّ الرصيف البحري سيدعم الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.
وبموجب خطة الجيش الأميركي، سيتم تحميل المساعدات على سفن تجارية في قبرص لتنقلها إلى الرصيف العائم.
أخبار دولية
المركزية
للجيش
الأميركي
الصور
الأولى
للرصيف
البحري
التالي
الملك تشارلز الثالث استأنف نشاطاته الرسمية
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-26
القيادة المركزية الأميركية: إطلاق صاروخ من منطقة يسيطر عليها الحوثيون
أخبار دولية
2024-04-26
القيادة المركزية الأميركية: إطلاق صاروخ من منطقة يسيطر عليها الحوثيون
0
آخر الأخبار
2024-04-26
القيادة المركزية الأميركية: إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن في 25 نيسان من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن على خليج عدن
آخر الأخبار
2024-04-26
القيادة المركزية الأميركية: إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن في 25 نيسان من مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن على خليج عدن
0
أخبار دولية
2024-04-15
القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن
أخبار دولية
2024-04-15
القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن
0
آخر الأخبار
2024-04-15
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا دمرت في 14 نيسان 4 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن
آخر الأخبار
2024-04-15
القيادة المركزية الأميركية: قواتنا دمرت في 14 نيسان 4 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:08
تسعة آلاف دولار غرامة على ترامب لإهانته المحكمة خلال محاكمته في نيويورك
أخبار دولية
10:08
تسعة آلاف دولار غرامة على ترامب لإهانته المحكمة خلال محاكمته في نيويورك
0
أخبار دولية
10:02
الجيش الإسرائيليّ: أطلقنا النار على مجموعة من المشتبه بهم في جبل حريف
أخبار دولية
10:02
الجيش الإسرائيليّ: أطلقنا النار على مجموعة من المشتبه بهم في جبل حريف
0
أخبار دولية
09:58
سيجورنيه في إسرائيل
أخبار دولية
09:58
سيجورنيه في إسرائيل
0
أخبار دولية
09:55
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران في أيار
أخبار دولية
09:55
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران في أيار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:37
حادثة طعن أربعة أشخاص بالقرب من محطة مترو الأنفاق في لندن
أخبار دولية
05:37
حادثة طعن أربعة أشخاص بالقرب من محطة مترو الأنفاق في لندن
0
فنّ
2024-01-04
هل حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد هو الخطيب السابق لنجمة ستار أكاديمي؟
فنّ
2024-01-04
هل حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد هو الخطيب السابق لنجمة ستار أكاديمي؟
0
أمن وقضاء
2024-04-28
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
أمن وقضاء
2024-04-28
في الدورة... وفاة سوري بعد تعرّضه للطعن
0
منوعات
2024-04-23
أم تواجه أزمة حقيقية مع ابنتها الرضيعة بعد خروج الأخيرة من المستشفى... ما علاقة جارها؟!
منوعات
2024-04-23
أم تواجه أزمة حقيقية مع ابنتها الرضيعة بعد خروج الأخيرة من المستشفى... ما علاقة جارها؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
أخبار لبنان
07:55
مخزومي: لاعلان حال طوارئ في الجنوب... ومن مصلحة الجميع تسريع عملية انتخاب رئيس
0
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
أخبار دولية
07:40
القيادة المركزية للجيش الأميركي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري في غزة
0
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
أخبار دولية
07:19
لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد
0
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
أخبار لبنان
03:50
مكاري للـ LBCI: من يقرر انسحاب فرنجية ام لا هو فرنجية نفسه...ولضبط الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
2
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
3
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
4
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
5
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
6
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
7
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
8
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
أخبار لبنان
11:37
سيول في البقاع (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More