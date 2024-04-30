نتنياهو: إسرائيل ستدخل رفح سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الرهائن أم لا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن إسرائيل ستنفذ عملية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سواء جرى التوصل لاتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار أم لم يتم التوصل له.



وقال إن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارًا مطروحًا".