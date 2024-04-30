مقتل تركي بالرصاص بعد طعن شرطي إسرائيلي في القدس

تعرّض شرطي إسرائيلي للطعن على يد مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عاماً في المدينة القديمة في القدس، حسبما أفادت الشرطة الإسرائيلية.



وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" بأنّ الشرطي المصاب البالغ من العمر 30 عاماً نقل إلى المستشفى "في حالة صحية متوسّطة".



وأكدت أنّ المهاجم قُتل بالرصاص.

