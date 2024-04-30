لازاريني: الإمدادات الغذائية في غزة لا تزال غير كافية وسأزور القطاع الاحد

كشف مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني أنه يعتزم التوجه إلى غزة يوم الأحد، آملا في أن تسمح السلطات الإسرائيلية له بالدخول.



ودعا لازاريني لإجراء تحقيق مستقل في مقتل موظفين بالوكالة وطريقة التعامل معها بعد التوصل لوقف لإطلاق النار.



ولفت إلى توافر المزيد من الإمدادات الغذائية في غزة خلال نيسان لكنها لا تزال غير كافية.



وأكد مفوض عام الأونروا أنه تم جمع 115 مليون دولار من الأموال الخاصة لصالح الوكالة.