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الملك تشارلز الثالث استأنف نشاطاته الرسمية

أخبار دولية
2024-04-30 | 07:43
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الملك تشارلز الثالث استأنف نشاطاته الرسمية
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الملك تشارلز الثالث استأنف نشاطاته الرسمية

زار الملك تشارلز الثالث مركزًا لعلاج السرطان، في لندن، في أوّل نشاط رسميّ له، منذ أن أعلن، قبل ثلاثة أشهر، إصابته بهذا المرض.
     
ورافقته الملكة كاميلا في هذه الزيارة الرمزية، التي حظيت بمتابعة شديدة، إلى مركز ماكميلان، في مستشفى جامعة يونيفرسيتي كولدج University College Hospital. 
ووصل الملك تشارلز بالسيارة وصافح الحاضرين قبل دخول المبنى.
     
ولا يزال الملك تشارلز يخضع لعلاج من السرطان، الذي شخص بعد عملية في البروستات في كانون الثاني.

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