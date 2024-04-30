لقاء جمع الصفدي ببلينكن... استكمالًا لمباحثات الاجتماع العربيّ

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن.



واستكملا المباحثات التي أجرياها خلال الاجتماع العربيّ الوزاريّ التشاوريّ السداسيّ مع الولايات المتحدة الأميركية.



وأتى هذا اللقاء، في سياق الجهد العربيّ الإسلاميّ المستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لأنحاء القطاع.



وبحث الوزيران الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، ومنع أيّ هجوم إسرائيليّ على رفح.



كما بحثا التدهور الخطير والتصعيد في الضفة الغربية وضرورة البدء بتنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في إطار حل الدولتين.