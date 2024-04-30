هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في المحيط الهنديّ

تلقّت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغًا عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في المحيط الهنديّ على بعد نحو 300 إلى 400 ميل بحريّ، جنوب شرقي القرن الأفريقيّ، في 26 نيسان.



وأوضحت الهيئة في تقريرها أنّ السفينة وطاقمها بخير وأنها تتجه إلى وجهتها التالية.



وأشارت إلى أنّ السلطات تحقق في الواقعة.