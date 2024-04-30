محكمة العدل الدولية: لا إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل

قضت محكمة العدل الدولية بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.



وأكّدت أنّها ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة.



لكنّ المحكمة رفضت طلبًا ألمانيًا بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنّها ستمضي قدمًا.