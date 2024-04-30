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روسيا تعلن إسقاط صواريخ بعيدة المدى أطلقتها أوكرانيا
أخبار دولية
2024-04-30 | 09:55
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روسيا تعلن إسقاط صواريخ بعيدة المدى أطلقتها أوكرانيا
أسقطت وزارة الدفاع الروسية ستة صواريخ من نوع أتاكمس بعيدة المدى، زودت بها الولايات المتحدة أوكرانيا، في الفترة الأخيرة.
وقال حاكم شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى روسيا إنّ ذخائر سقطت على أراضيه.
وكانت واشنطن أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها أرسلت هذه الصواريخ إلى أوكرانيا التي كانت تطالب بها منذ فترة طويلة لتتمكن من ضرب مناطق خلف خط الجبهة.
وأوضحت الوزارة الروسية في بيان أنّ الدفاع الجويّ الروسيّ دمّر ستة صواريخ من نوع أتاكمس "خلال الساعات ال24 الماضية" من دون تحديد مكان حصول ذلك.
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