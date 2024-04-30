سيجورنيه في إسرائيل

وصل وزير الخارجية الفرنسيّ ستيفان سيجورنيه إلى إسرائيل، حيث التقى نظيره الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، حسب ما أفاد صحافيّ في وكالة فرانس برس.



وأوضح مصدر دبلوماسيّ فرنسيّ أنّ المحادثات ستتمحور حول الجهود المبذولة، خصوصًا من جانب فرنسا، لتحقيق زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



كما أوضح أنّها ستشمل أيضًا خطر هجوم على رفح أبدت (فرنسا) معارضتها القوية له.



كذلك، يفترض أن يلتقي سيجورنيه الكثير من السياسيين الإسرائيليين وممثلي أسر رهائن محتجزين في غزة.