الجيش الإسرائيليّ: أطلقنا النار على مجموعة من المشتبه بهم في جبل حريف

أطلق الجيش الإسرائيليّ النار على "مجموعة من المشتبه بهم" في منطقة جبل حريف، الواقعة قرب الحدود مع مِصر، مما أدّى إلى إصابة عدد منهم.