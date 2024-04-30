المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور إيران في أيار

أعلنت وكالة مهر للأنباء الإيرانية اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران للمشاركة في مؤتمر نووي يعقد يومي السادس والثامن من أيار ويلتقي بمسؤول إيراني.