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تسعة آلاف دولار غرامة على ترامب لإهانته المحكمة خلال محاكمته في نيويورك

غرم القاضي الذي يرئس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك الثلاثاء الرئيس السابق مبلغ تسعة آلاف دولار لانتهاكاته الكثيرة لحرمة المحكمة.



وحمل القاضي خوان ميرتشان الرئيس الجمهوري السابق مسؤولية انتهاك أمر صادر عنه يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة وأقاربهم علنًا.

