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السلطات التركية تطوّق ساحة تقسيم في اسطنبول عشية الأول من أيار
أخبار دولية
2024-04-30 | 10:20
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السلطات التركية تطوّق ساحة تقسيم في اسطنبول عشية الأول من أيار
بدأت الشرطة التركية بتطويق ساحة تقسيم في إسطنبول الثلاثاء لمنع أي تجمعات في الأول من أيار في هذا المكان الذي أصبح في العام 2013 مركز موجة احتجاجات ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأكد مراسل وكالة فرانس برس أنّ حواجز معدنية عالية نُصبت حول الساحة التي يؤدي إليها شارع الاستقلال الشهير.
وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا بأنه سيتم نشر أكثر من 42 ألف شرطي في إسطنبول الأربعاء.
وقال "لن نسمح للتنظيمات الإرهابية (...) أن تجعل من الأول من أيار ميداناً للتحرّك والدعاية".
أخبار دولية
التركية
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