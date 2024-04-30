نتنياهو: أيّ قرار لن يؤثّر على العزم الإسرائيليّ على تحقيق أهداف الحرب

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم تتعلق بسير حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) فإن ذلك سيكون فضيحة على نطاق تاريخيّ.



وقال نتنياهو: "إنّ احتمال إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة الجيش الإسرائيليّ وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا الاحتمال سيكون فضيحة على نطاق تاريخيّ."



وأوضح أنّ أيّ قرار لن يؤثّر لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على العزم الإسرائيليّ على تحقيق أهداف الحرب - إطلاق الرهائن، والنصر الكامل على "حماس" والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل.