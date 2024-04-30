البيت الأبيض ندّد بالتحركات غير السلمية في الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة

ندّد البيت الأبيض بالتحركات غير السلمية في الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة.



ورأى أنّ سيطرة طلاب في جامعة كولومبيا على مبنى داخل الحرم الجامعيّ نهج خاطئ تمامًا.



ولفت البيت الأبيض إلى أنّ أيّ رد يتعلق بإنفاذ القانون هو أمر متروك للسلطات المحلية من دون وجود خطة لتدخل اتحاديّ.