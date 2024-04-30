سيجورنيه لنتنياهو: الهجوم على رفح فكرة سيّئة

أبلغ وزير الخارجية الفرنسيّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ الهجوم الإسرائيليّ على رفح فكرة سيّئة، وفق ما قال مصدر دبلوماسيّ فرنسيّ.



وقال: "لن يحلّ أيّ شيء في حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)."



وأوضح المصدر لرويترز أنّ الوزير ستيفان سيجورنيه أبلغ نتنياهو خلال اجتماع في مكتبه في القدس أنّ القيام بذلك فكرة سيّئة.



ولفت إلى أنّ هناك الكثير من الشكوك في شأن القضايا الإنسانية.