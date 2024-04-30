غوتيريش محذّرًا: هجوم إسرائيليّ على رفح سيشكل تصعيدًا لا يحتمل

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنّ أيّ هجوم عسكريّ إسرائيليّ على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكل تصعيدًا لا يحتمل.



وقال غوتيريش في تصريح لصحافيين إنّ أيّ هجوم عسكريّ على رفح سيشّكل تصعيدًا لا يحتمل وسيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار.