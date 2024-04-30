بلينكن يصل إلى إسرائيل للدفع باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء للدفع باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وطالب بلينكن الذي يقوم بجولة إقليمية توقّف خلالها في عمّان، حركة حماس بقبول مقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول.