هل تقبل إيران بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل؟

فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية

فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية

الولايات المتحدة تناشد دول العالم التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان