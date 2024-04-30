الإحتجاجات الطلابية تنتقل من أميركا إلى لبنان

بايدن يدعو قطر ومصر إلى الضغط على حماس

بايدن يدعو قطر ومصر إلى الضغط على حماس

ضربات دامية في أوديسا وزيلينسكي وستولتنبرغ يشددان على الحاجة الى مزيد من الأسلحة الغربية