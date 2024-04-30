جامعة كولومبيا تهدّد بطرد الطلاب الذين يحتلّون أحد مبانيها

هدّدت جامعة كولومبيا في نيويورك التي تواجه منذ أسبوعين حركة طالبية مؤيدة للفلسطينيين، بطرد الذين يحتلّون مبنى في الحرم الجامعي منذ الليلة الماضية.



وقال المتحدث باسم جامعة كولومبيا بن تشانغ في بيان: "نحن نأسف لأن متظاهرين اختاروا طريق التصعيد بتصرفاتهم الطلاب الذين يحتلون المبنى يواجهون (خطر) الطرد".