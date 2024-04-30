جامعة كولومبيا تهدّد بـ"طرد" الطلاب الذين يحتلّون أحد مبانيها

هدّدت جامعة كولومبيا في نيويورك التي تواجه منذ أسبوعين حركة طالبية مؤيدة للفلسطينيين، الثلاثاء بطرد الذين يحتلّون مبنى في الحرم الجامعي منذ الليلة الماضية.



وقال الناطق باسم جامعة كولومبيا بن تشانغ في بيان "نحن نأسف لأن متظاهرين اختاروا طريق التصعيد بتصرفاتهم (...) الطلاب الذين يحتلون المبنى يواجهون (خطر) الطرد".



ومنذ حوالى عشرة أيام انطلقت حركة طالبية مؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، من جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك.



واتّسع نطاقها إلى حرم جامعية عدة في الولايات المتحدة بعدما أوقفت الشرطة الأميركية نحو مئة طالب في 18 نيسان بدأوا باحتلال حدائق الجامعة غداة مداخلة لرئيستها في الكونغرس، دافعت فيها عن نفسها من اتهامات بمعاداة السامية.

