تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في إقليم هرات بغرب أفغانستان

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء عبر إحدى القنوات التابعة له على تطبيق تيليجرام مسؤوليته عن هجوم وقع أمس الاثنين على مسجد في إقليم هرات بغرب أفغانستان والذي أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

