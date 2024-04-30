بولندا تحقق في خسائر بملايين الدولارات..فما علاقة حزب الله؟

أعلنت المدعية العامة في وارسو مالجوجاتا أدامايتس اليوم الثلاثاء إن بولندا بدأت تحقيقا في خسائر بملايين الدولارات النقدية تكبدتها الوحدة السويسرية لشركة التكرير البولندية أورلين ومزاعم بأن رئيسها التنفيذي السابق له علاقات مع "منظمات إرهابية".



وأفاد موقع أونت البولندي أمس الاثنين أن وحدة الأمن الداخلي في أورلين اشتبهت في أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة أورلين تريدينج السويسرية الذي يشار إليه باسم سامر إيه. فقط، التزاما بقوانين الخصوصية المحلية، كانت له صلات بجماعة حزب الله اللبنانية.



ونفى الرئيس التنفيذي السابق لشركة أورلين تريدينج السويسرية التابعة لشركة أورلين سامر إيه وجود أي صلة له بحزب الله.



وقالت أدامايتس إن أورلين "تريندينج تأسست كشركة تجارية على الرغم من تحذير وحدة الأمن الداخلي في أورلين بعدم القيام بذلك".

وأضافت أدامايتس أن الشركة عملت دون الإشراف المناسب والتوثيق والتحقق من المقاولين. وقالت إن هذا يوضح أنه ما كان يجب تعيين سامر رئيسا تنفيذيا.



وقال رئيس الوزراء دونالد توسك أمس الاثنين إنه اتصل بالمدعية العامة في البلاد ومنسق الأجهزة الأمنية السرية لمناقشة الروابط المحتملة بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة أورلين، دانييل أوبايتك، وحزب الله.



