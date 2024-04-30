بعثة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديموقراطية تعلن إنهاء عملياتها في إقليم جنوب كيفو

أعلنت بعثة حفظ السلام الأممية في جمهورية الكونغو الديموقراطية إنهاء عملياتها في إقليم جنوب كيفو، وذلك تطبيقا لقرار أعلن سابقا.



وجاء في بيان أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) "أنهت اليوم (الثلاثاء) عملياتها في إقليم جنوب كيفو".



وتابع البيان "اعتبارا من الأول من أيار 2024 ينتهي في هذا الإقليم تفويض البعثة بما في ذلك مسؤولياتها في حماية المدنيين".



وكانت مونوسكو بدأت انسحابها من البلاد في كانون الثاني بناء لطلب كينشاسا التي تعتبرها غير فعالة، وهي حاليا بصدد الحد من عملياتها في إقليمي شمال كيفو وإيتوري.

