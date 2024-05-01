بلينكن يشهد في الأردن انطلاق أول قافلة مساعدات إلى غزة

شهد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأردن، انطلاق أوّل قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات ومتّجهة إلى قطاع غزة عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه.

وقال بلينكن لصحافيين، خلال زيارته على مشارف العاصمة عمّان: "من هنا نرى طريقًا مباشرًا من الأردن إلى شمال غزة عبر معبر إيريز. الشحنات الأولى تغادر اليوم.”

وأضاف: "إنه تقدّم حقيقي ومهمّ، ولكن ما زال هناك الكثير ممّا يتعيّن القيام به.”

وامتلأ مستودع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمساعدات قدّمتها خصوصًا جمعيات خيرية أميركية وضمّت إمدادات طبيّة ومواد غذائية، بما في ذلك زيت الطهي والأرزّ وفواكه مجفّفة.