رئيس الدائرة السياسية لحماس: تصريحات بلينكن مخالفة للحقيقة

رأى رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج سامي أبو زهري أنّ تصريحات وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن مخالفة للحقيقة.

وقال: “ليس غريبًا أن تصدر من بلينكن المعروف عنه أنّه وزير خارجية إسرائيل وليس أميركا، وهي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئه الاحتلال.”

وأضاف: “لا تزال تبحث “حماس” عن أحدث عرض مطروح في شأن وقف إطلاق النار.”

ولفت إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، باعتراف الوفد المفاوض الإسرائيليّ، هو من يعطل التوصل لاتفاق.

وأكّد تلقّي “حماس” ردًا رسميًا إسرائيليًا وهو قيد الدراسة.