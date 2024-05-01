جورجيا تعتقل 63 شخصًا خلال مظاهرة في تفليس

نقلت وزارة الداخلية في جورجيا عن نائب الوزير ألكسندر داراخفيليدزه قوله إن السلطات اعتقلت 63 شخصًا خلال احتجاج على "مشروع قانون العملاء الأجانب" في تفليس، كما أصيب ستة أفراد من الشرطة.



واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين خارج البرلمان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، في تصعيد حاد لحملة أمنية بعد أن ناقش المشرعون مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي تعتبره المعارضة والدول الغربية سلطويًا ومستلهمًا من روسيا.