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بلينكن أكد لنتانياهو معارضة الهجوم على رفح

أخبار دولية
2024-05-01 | 07:44
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بلينكن أكد لنتانياهو معارضة الهجوم على رفح
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بلينكن أكد لنتانياهو معارضة الهجوم على رفح

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، معارضة واشنطن للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح المكتظة في قطاع غزة خلال محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تعهد بالمضي قدما بهذا الهجوم، بحسب ما قال مسؤول أميركي.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن كبير الدبلوماسيين الأميركيين "كرر موقف الولايات المتحدة الواضح بشأن رفح"، بعد يومين من إعراب بلينكن مرة أخرى عن معارضته للهجوم بسبب مخاوف على المدنيين الذين نزحوا إلى المدينة.

أخبار دولية

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نتانياهو

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