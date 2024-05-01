روسيا: قصفنا مقر القيادة الجنوبية في أوكرانيا

ذكرت روسيا اليوم الأربعاء أنها قصفت مقر قيادة المجموعة الجنوبية للجيش الأوكراني المتمركزة في ميناء أوديسا حيث أفادت كييف بأن هجومًا صاروخيًا تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "الطيران التكتيكي والعملياتي وقوة الصواريخ والمدفعية نفذ ضربة على مقر قيادة العمليات للمجموعة الجنوبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".



ولم تخض الوزارة في مزيد من التفاصيل حول الهجوم لكنها أشارت إلى أن القوات الروسية تعمل على تعزيز مواقعها العسكرية على طول جبهة القتال.



وقال ممثلو ادعاء أوكرانيون إن أضرارا لحقت ببنايات سكنية وبنية تحتية مدنية في أوديسا في ضربة خلال الليل في حين قالت القيادة العسكرية الجنوبية إن مبان إدارية وسكنية ومؤسسات طبية وتعليمية تعرضت لقصف.



ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من روايات ساحة المعركة من الجانبين.



وشهدت أوديسا استهدافًا متكررًا للقوات الروسية في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين إذ استهدفت العديد من الهجمات منشآت الميناء في المدينة.