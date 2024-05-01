مواجهات شهدتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس… فلسطين مقابل إسرائيل

الأردن يقول إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلتي مساعدات في طريقهما إلى غزة

الأردن يقول إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلتي مساعدات في طريقهما إلى غزة

وزير الخارجية الفرنسي: هناك عمل لا يزال يتعين القيام به للتوصل إلى هدنة في غزة