0min

الأردن يقول إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلتي مساعدات في طريقهما إلى غزة

نقلت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية عن وزارة الخارجية في المملكة القول إن "مستوطنين إسرائيليين متطرفين اعتدوا على قافلتي مساعدات أردنية تحملان الغذاء والطحين ومساعدات إنسانية أخرى إلى قطاع غزة".